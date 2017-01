Português encontrado morto num rio na Bélgica

Hoje às 14:37, atualizado às 14:38 Facebook

Um emigrante português foi encontrado morto num rio em Menen, na Bélgica.

José Luís Machado, de 34 anos, estava desaparecido desde a madrugada de 1 de fevereiro. Foi encontrado sem vida, sexta-feira ao fim do dia, por um popular, no rio Lys, em Menen, na Bélgica.

O procurador da Flandres do Ocidental determinou a realização de uma autópsia para averiguar as causas da morte de José Luís, segundo o jornal belga "Het Nieuwsblad".

Segundo o procurador, não há indícios de crime, mas só a autópsia poderá determinar as causas da morte de José Luís Machado, que estava dado como desaparecido desde o dia 1 de janeiro. Terá sido visto com vida pela última vez cerca das 4 horas da madrugada do primeiro dia do ano de 2017.