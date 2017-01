Português que morreu em Inglaterra emigrou ainda adolescente para fugir à pobreza

Roberto Bessa Moreira com Augusto Correia Hoje às 20:00, atualizado às 22:54 Facebook

O português que morreu num incêndio em Inglaterra emigrou ainda adolescente para fugir à pobreza. Família humilde, de Paços de Ferreira, não tem dinheiro para o funeral.

Tiago Nunes, de 31 anos, morreu esta terça-feira de madrugada na sequência de um incêndio que deflagrou na casa em que vivia, perto de Reigate, Surrey, no Reino Unido. A mulher, Adriana, de origem chilena, e o filho do casal, Tiago, de seis anos, também perderam a vida no fogo.

Natural de Sanfins de Ferreira, no concelho de Paços de Ferreira, Tiago emigrou para Inglaterra assim que acabou a escola, ainda adolescente. Era o mais novo de sete irmãos, quatro rapazes e três raparigas de uma família humilde do concelho de Paços de Ferreira.

No Reino Unido viviam já duas das três irmãs. Tiago estabeleceu-se em Inglaterra e por lá se fez adulto e constituiu família. Casou com uma mulher de origem chilena, Adriana, de quem tinha um filho, também chamado Tiago.

Tiago trabalhava como jardineiro na quinta de Little Santon em Trumpets Hill Road, na região britânica de Surrey. A mulher trabalhava como empregada doméstica numa localidade próxima e o menino frequentava a escola primária de North Downs, em Brockham.

A família foi encontrada morta, esta terça-feira de manhã, pelo dono da quinta. O homem, identificado como Adam Smart, estranhou a ausência de Tiago e dirigiu-se à casa em que a família do português viva, anexa à quinta. Encontrou-os mortos, deitados na cama, no que restava de uma habitação engolida pelas chamas.

Em Portugal, Tiago deixou os pais e quatro irmãs, três rapazes e uma rapariga. Visitava Sanfis de Ferreira com alguma regularidade, para estar com a família.

"São pessoas muito humildes, pobres, mas gente boa e trabalhadora", disse Joaquim Santos, presidente da Junta de Freguesia de Sanfins de Ferreira, Lamoso e Codessos. "Estamos todos muito tristes com esta tragédia, muito, muito dolorosa", acrescentou.

A família não tem os meios necessários para tratar do funeral de Tiago Nunes, que segundo os orçamentos de funerárias de que já dispõe ficará por cerca de 15 mil euros, e já contactou a Junta de Freguesia a pedir ajuda.

"Já contactei o consulado e a Câmara Municipal. Estou a fazer o que posso. Vamos a ver até que ponto podemos ajudar a família", disse o presidente da Junta de Freguesia.

Segundo apurou o JN, a Câmara de Paços de Ferreira também estará na disposição de ajudar com as cerimónias fúnebres, embora neste momento não seja ainda claro se Tiago será sepultado em Inglaterra ou em Portugal.