Presidente do Conselho Europeu diz que Londres tem "discurso realista"

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, classificou esta terça-feira como "realista" a previsão da primeira-ministra britânica, Theresa May, do abandono do mercado único europeu na sequência da saída da União Europeia.

"Um processo triste, tempos surrealistas, mas pelo menos um anúncio mais realista sobre o 'Brexit'", escreveu Tusk na sua conta na rede social Twitter.

O líder do Conselho Europeu salientou ainda que os restantes 27 Estados-membros da União Europeia (UE) estão "unidos e prontos para negociar" assim que Londres invocar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que permite a saída de um Estado-membro.

Theresa May confirmou, esta terça-feira, que o Reino Unido abandonará o mercado único europeu na sequência do "Brexit" para poder limitar a entrada no país de imigrantes provenientes da UE e negociar acordos comerciais bilaterais com países terceiros.

A primeira-ministra adiantou também que o acordo final com Bruxelas será votado pelo Parlamento britânico.

May pediu ainda aos 27 que mantenham um espírito "construtivo" durante as negociações, de modo a beneficiar ambas as partes.