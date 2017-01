Presidente do Parlamento Europeu também falha segunda ronda

Helena Teixeira da Silva, em Estrasburgo Hoje às 14:17 Facebook

O sucessor de Martin Schulz, na presidência do Parlamento Europeu, ainda não foi eleito à segunda volta.

A votação foi divulgada ao início da tarde desta terça-feira, em Estrasburgo. E mostra que o favorito italiano, António Tajani, ganhou mais 13 votos (287), mas ficou ainda longe da maioria necessária. Os eurodeputados vão votar uma terceira vez, às 17.30 horas.

Na segunda ronda compareceram mais oito deputados europeus (691, no total) do que na primeira, sendo um deles o socialista português Carlos Zorrinho, que não esteve presente no hemiciclo de manhã.

Os candidatos continuam todos a jogo: Laurentiu Rebega (ENF, RO), Jean Lambert (Verdes/ALE, UK), Eleonora Forenza (CEUE/EVN, IT), Helga Stevens (ECR, BE) e os favoritos Gianni Pittella (S&D, IT) e Antonio Tajani (PPE, IT).