Presos voltam a amotinar-se em cadeia onde morreram 30 pessoas

Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de presos voltaram a amotinar-se, esta terça-feira, na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, onde 30 detidos foram mortos no anterior motim, ocorrido no passado fim de semana.

A informação foi confirmada pelo Comando da Guarda da unidade prisional, que dizem que os presos amotinados estão armados com paus, pedras e facas.

Para conter a ação, a polícia brasileira teria usado bombas de efeito moral e efetuado disparos com balas de borracha.

Relatos da imprensa brasileira informam que há gritos e que os presos das fações criminosas Sindicato do Crime e do Primeiro Comando da Capital (PCC) terão montado barricadas dentro da cadeia.

Para prevenir fugas, o Governo brasileiro enviou efetivos da Força Nacional para a zona.

O Governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, declarou depois de sair de uma reunião com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, que o motim do passado domingo foi planejado pelo grupo criminoso PCC em retaliação pelas 56 mortes ocorridas noutra prisão, em Manaus, capital do Estado do Amazonas, no dia 02 de janeiro.

Desde o início do ano uma luta pelo poder envolvendo as três maiores fações criminosas do Brasil, o PCC a Família do Norte (FDN) e o Comando Vermelho (CV) está na origem de motins em várias prisões brasileiras.