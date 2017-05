Princesa japonesa abdica de estatuto real para casar com plebeu

Hoje às 11:39, atualizado às 11:40 Facebook

A princesa Mako, neta do Imperador do Japão, vai perder o estatuto real após casar com um plebeu. O noivado está para breve.

Assim o dita a tradição japonesa: ao casar-se com um plebeu, a jovem princesa irá perder o seu estatuto real e tornar-se membro da plebe. O noivado ainda não está formalizado, visto que, antes disso, têm de se cumprir alguns rituais e cerimónias.

A princesa Mako irá casar com Kei Komuro, um antigo colega de faculdade. Os dois ter-se-ão conhecido há cinco anos num restaurante, altura em que ambos frequentavam a Universidade Cristã Internacional, em Tóquio, avança a TV japonesa "NHK". Segundo a rede televisiva, os dois retomaram contacto nos últimos meses.

Kei Komuro, 25 anos, que trabalha numa firma de advogados, ficou conhecido por protagonizar uma campanha que promovia o turismo nas praias de Shonan, na província de Kanagawa.

Ao casar com o jovem plebeu, a princesa Mako irá abdicar do seu estatuto real, tal como aconteceu com a sua tia, única filha do Imperador, quando casou com Yoshiki Kuroda em 2005.

O noivado só se vai tornar oficial após cerimónias formais, mas a casal real já confirmou que os jovens vão ficar noivos em breve.

Esta notícia reaviva o debate sobre o futuro da família imperial japonesa, cuja linha de sucessão só incluiu homens. Isto porque, com a saída da princesa, a família imperial passa a ter apenas 18 membros, 13 dos quais mulheres. Ao mesmo tempo, há a possibilidade do Imperador Akihito, de 83 anos, abdicar do trono, após ele ter anunciado uma possível saída no ano passado. Se tal acontecer, será a primeira abdicação do trono no Japão em 200 anos.