Projeções dão Macron vencedor das presidenciais em França

Emmanuel Macron venceu Marine Le Pen e vai suceder a François Hollande na Presidência de França, segundo as projeções da segunda volta da votação, realizada este domingo.

Com 65,1 a 65,5%, o líder do movimento independente Em Marcha! foi eleito presidente da República, derrotando a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que não chega aos 35%, segundo as projeções dos dois maiores institutos de sondagens franceses.

Segundo uma estimativa da empresa de sondagens Ipsos-Sopra Steria para vários órgãos franceses, a abstenção ter-se-á situado nos 25,3%, a maior taxa numa segunda volta em eleições presidenciais desde 1969.

A participação terá sido assim de 75,7%, menos três pontos percentuais que na primeira volta, a 23 de abril, em que 77,77% dos eleitores franceses foram às urnas. É também a primeira vez desde 1969 que a participação na segunda volta é inferior à da primeira.

Na primeira volta, a 23 de abril, o centrista independente Emmanuel Macron foi o mais votado dos 11 candidatos na corrida, obtendo 23,7% dos votos, seguido de Marine Le Pen, com 21,9% dos votos, segundo os resultados oficiais.

Emmanuel Macron, de 39 anos, antigo banqueiro e ex-ministro da Economia do presidente socialista cessante, François Hollande, era dado como favorito nas últimas sondagens com 61,5 a 63% dos votos, contra 37 a 38,5% para a candidata anti-imigração Marine Le Pen, de 48 anos.

A campanha de Emmanuel Macron anunciou que a festa e o discurso de vitória vai ser na Esplanada do Louvre, em Paris.

Marine Le Pen, se vencesse, pretendia festejar no Chalet du Lac, um antigo pavilhão de caça usado pelo imperador Napoleão III no leste de Paris.

O presidente francês eleito tomará posse até 14 de maio, data em que termina o mandato de François Hollande.