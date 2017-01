Projeto de lei sobre Brexit tem duas cláusulas

Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo britânico publicou o projeto de lei que irá autorizar a primeira-ministra britânica, Theresa May, a acionar o processo da saída do Reino Unido da União Europeia, dossiê conhecido como Brexit.

"O povo britânico tomou a decisão de deixar a UE (...) por isso apresentamos hoje um projeto de lei no Parlamento que irá permitir-nos lançar formalmente o artigo 50.º [do Tratado de Lisboa) até ao final de março", disse o ministro responsável pelas negociações da saída do Reino Unido, David Davis.

Parlamentares terão cinco dias para debater e avaliar o texto

O projeto de lei será apresentado às duas câmaras do Parlamento britânico - Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes - antes de receber o consentimento real até à data limite de 31 de março, segundo referiu o ministério responsável pelo processo num comunicado.

O executivo publicou o projeto de lei pouco tempo depois do anúncio de que os parlamentares terão cinco dias para debater e avaliar o texto que irá acionar a partida britânica do bloco europeu, indicou o jornal britânico "The Guardian".

De acordo com o jornal britânico, o projeto de lei contém apenas duas cláusulas e 137 palavras.

O diploma foi elaborado depois da deliberação de terça-feira do Supremo Tribunal do Reino Unido, que obrigou o Governo britânico a ter a aprovação do parlamento para iniciar os procedimentos de saída da União Europeia, decisão que foi considerada como uma derrota política para Theresa May.

O Governo liderado pela conservadora Theresa May defende a competência exclusiva do executivo de Londres, mas essa posição foi contestada por cidadãos que argumentaram que "passar por cima" da Câmara dos Comuns colocava em causa direitos constitucionais.

O artigo 50.º, que nunca foi acionado antes, dá início ao processo formal de negociações de saída da UE, escolhida por 52% dos britânicos no referendo de 23 de junho de 2016.