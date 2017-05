Protestos contra presidente turco nos EUA terminam com pancadaria

Hoje às 18:41 Facebook

Nove pessoas ficaram feridas na sequência de confrontos violentos à porta da embaixada turca, na cidade norte-americana de Washington, esta quarta-feira.

Depois do encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente turco, Tayyip Erdogan, na Casa Branca, esta terça-feira, cerca de 20 curdos reuniram-se em protesto à porta da residência do embaixador turco, em Washington, contra as políticas de Erdogan.

Segundo a estação televisiva norte-americana CNN, o protesto decorria de forma pacífica quando um grupo de alegados apoiantes de Erdogan atacaram os manifestantes.

Os confrontos ficaram registados em vídeo.

Recorde-se que no encontro entre o presidente turco e o seu homólogo norte-americano, Erdogan reiterou que "nunca" aceitará o apoio militar dos EUA às milícias curdas na Síria e que essa decisão "contraria" os acordos que regem a relação bilateral entre os dois países.