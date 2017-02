Putin pede restabelecimento do diálogo entre secretas da Rússia e EUA

Hoje às 13:50 Facebook

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu, esta quinta-feira, o "restabelecimento do diálogo" entre os serviços de informações da Rússia e dos Estados Unidos em nome da eficácia do combate ao terrorismo.

"Restaurar o diálogo com os serviços especiais dos Estados Unidos e outros membros da NATO é mutuamente benéfico", disse Putin numa cerimónia com responsáveis do Serviço Federal de Segurança (FSB), transmitida pela televisão.

"É preciso cultivar ao mais alto nível a colaboração em matéria antiterrorista com os nossos parceiros estrangeiros", acrescentou.

O presidente russo sublinhou a importância, para "a eficácia dos esforços conjuntos", da mais "simples troca de informação sobre os canais e as fontes de financiamento dos terroristas e os suspeitos de terrorismo".

E insistiu que "não é culpa" de Moscovo a suspensão dos contactos entre a Rússia e o Ocidente, uma alusão ao facto de que foram os Estados Unidos e a NATO que os congelaram depois da anexação russa da Crimeia e da ingerência da Ucrânia.

Mas Putin também criticou a NATO, que "está constantemente a provocar" a Rússia, e disse ter travado ações de mais de 400 agentes especiais estrangeiros, sem dar pormenores.