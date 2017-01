Quatro diplomatas demitem-se da gestão do Departamento de Estado

Hoje às 21:09, atualizado às 21:10 Facebook

Quatro diplomatas norte-americanos responsáveis pela gestão do Departamento de Estado renunciaram ao cargo esta semana, dias depois da chegada de Donald Trump à Casa Branca, o que deixa um vazio de liderança na administração daquele ministério.

A saída dos diplomatas junta-se à de outros dois, na semana passada.

A demissão daqueles responsáveis reduziu consideravelmente a equipa de gestão do Departamento de Estado o que complica a chegada do novo secretário de Estado, Rex Tillerson.

O porta-voz em funções do Departamento de Estado, Mark Toner, explicou que os Governos de Trump e de Barack Obama coordenaram-se para "pedir a todos funcionários nomeados politicamente para apresentarem a demissão".

Todos os que renunciaram são diplomatas de carreira que se mantiveram no Departamento de Estado com governos republicanos e democratas e que serão difíceis de substituir, dada a sua experiência e conhecimento.

O Senado ainda não confirmou Rex Tillerson, um antigo administrador da petrolífera ExxonMobil, como secretário de Estado.

Alguns senadores manifestaram algumas preocupações em relação a Rex Tillerson devido à sua relação pessoal com o Presidente russo, Vladimir Putin, e os possíveis conflitos de interesse derivados do cargo que tinha anteriormente na empresa petrolífera com negócios em todo o mundo.