Quatro homens invadem casa e matam seis pessoas no Brasil

Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis pessoas morreram e uma outra ficou ferida num ataque realizado por homens armados na noite de terça-feira em Vila Pará, uma cidade no interior do Estado brasileiro do Rio Grande do Norte.

As vítimas participavam numa festa quando a casa em que se encontravam foi invadida por quatro desconhecidos armados, que dispararam contra todos os que estavam presentes.

Das oito pessoas que se encontravam no local, seis foram mortas, uma conseguiu salvar-se ao fingir que estava morta, tendo ficado gravemente ferida, e outra - o aparente alvo do ataque - conseguiu escapar.

Segundo a polícia, o ataque era destinado a um habitante da região acusado de ter cometido vários roubos e assaltos.

O Rio Grande do Norte é um dos estados brasileiros com a maior taxa de homicídios "per capita" do Brasil e registou apenas este ano cerca de 900 homicídios.