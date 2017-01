Quem é o novo presidente dos Estados Unidos

Hoje às 11:01, atualizado às 11:02 Facebook

Excessivo, impulsivo e sem experiência política, Donald Trump apresentou-se, em 2015, como o presidente que iria restituir a grandeza aos Estados Unidos e, na altura, quase ninguém acreditou na hipótese.

O magnata nova-iorquino, de 70 anos, que fez fortuna no setor imobiliário, já tinha considerado por diversas vezes avançar com uma candidatura - em 1988, 2000, 2004 e 2012. No ano passado, iniciou uma campanha impulsionada por um ego enorme e um espírito populista (e um penteado sui generis) que não deixou ninguém indiferente.

Trump fala de tudo, não tem dúvidas e não poupa ninguém, em especial, os que têm opiniões contrárias às suas. Não esconde a admiração pelo presidente russo, Vladimir Putin, e orgulha-se de ser politicamente incorreto, com os adversários sempre na mira de provocações e acusações. Antes da corrida presidencial, já era conhecido dos norte-americanos pela sede de mediatismo. Os edifícios e os casinos com o seu nome, os casamentos e os divórcios nas primeiras páginas dos tabloides, a organização de concursos de beleza e a produção de programas de TV colocaram-no no circuito das estrelas sociais.

Nascido em Queens, a 14 de junho de 1946, Donald John Trump foi o quarto de cinco filhos de um promotor imobiliário. A mãe era uma imigrante escocesa. Após os estudos, na academia militar e na Universidade da Pensilvânia, entrou no negócio de família em 1968. Três anos mais tarde, assume o controlo da empresa. Mudou o rumo dos negócios e apostou em torres de luxo, hotéis, casinos e campos de golfe, de Manhattan ao Dubai. Sofreu vários dissabores. Entre 1991 e 2009, quatro casinos e hotéis caem sob a lei de proteção de falências.

A revista "Forbes" avaliou a fortuna de Trump em cerca de 3,3 mil milhões de euros. Ele chegou a afirmar que geria uma fortuna de 8,8 mil milhões. Casou-se três vezes: duas modelos e uma atriz. Tem cinco filhos e sete netos. Figura habitual nas páginas de celebridades, começou a ter, na década de 80, participações especiais em filmes, séries e anúncios. "Sozinho em casa 2", "O sexo e a cidade" e "O príncipe de Bel Air" são alguns dos momentos. Até 2015, co-organizou os concursos Miss Universo e Miss América e na década de 2000 produziu e apresentou "O aprendiz", "reality-show" sobre candidatos a entrar no mundo dos negócios. Eliminava cada concorrente com a frase "You"re fired" (está despedido).