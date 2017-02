Rainha Isabel II comemora 65 anos no trono do Reino Unido

Hoje às 15:08 Facebook

A rainha Isabel II bateu um novo recorde entre os monarcas de todo o mundo, ao celebrar, essa segunda-feira, o jubileu de safira, que marca os seus 65 anos no trono do Reino Unido.

Isabel II subiu ao trono em 1952, aos 25 anos, depois da morte do seu pai, o rei George VI.

A rainha, que completou 90 anos em abril, é pouco inclinada a festejar este tipo de aniversário e deverá passar o dia na sua propriedade de Sandringham, no leste da Inglaterra.

No entanto, foi vista muito sorridente no domingo, quando populares lhe ofereceram flores à saída da igreja.

O aniversário está a ser comemorado em todo o país, nomeadamente na Torre de Londres e no Green Park, em Londres, onde salvas de tiros foram disparadas em sua honra.

Várias moedas comemorativas e selos foram criadas para esta ocasião.

Em setembro de 2015, a rainha bateu o recorde de longevidade no trono, anteriormente detido por uma das suas antepassadas, a rainha Vitória.

Atualmente, é a soberana com mais idade em exercício e a monarca viva com o mais longo reinado, depois da morte do rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, em outubro.