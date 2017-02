Rapariga escreve carta emocionante aos pais viciados em droga

Hoje às 13:46 Facebook

Chelsea Cameron é filha de um casal viciado em droga. Numa carta aberta que se tornou publica, esta semana, agradece-lhes por mostrar que a vida não é "só sol e arcos-íris".

Os pais da jovem, que vive em Dundee, na Escócia, perderam momentos importantes da sua vida, como o primeiro dia na escola, devido ao consumo de estupefacientes. Apesar de todos os problemas que a rapariga de 18 anos teve que enfrentar, não guarda qualquer rancor aos familiares.



Pelo contrário, na carta publicada nas redes sociais, poucos dias depois de o pai ter sido detido por provocar distúrbios na rua, agradece-lhes por a ensinarem a ser mais independente e ambiciosa.

Numa das passagens, escreveu: "Obrigado por me ensinarem que as drogas podem arruinar a vida e separar famílias. Estarei eternamente grata por esta lição que me deram e que ficará comigo para sempre. Nunca tive nem nunca terei a vontade de experimentar nenhuma substância perigosa devido ao vosso exemplo".

Num outro parágrafo, reforçou a gratidão, deixando uma mensagem de encorajamento: "A vida não é só raios de sol e arcos-íris. Espero que um dia acordem e que sejam capazes de ver que o mundo tem muita coisa para vos oferecer."

Depois da carta se tornar viral nas redes sociais, a sua mãe, em declarações ao "Dundee Evening Telegraph", disse que estava orgulhosa da filha. "Nenhuma criança deveria passar o que a Chelsea passou, nem ter aquele tipo de vida", contou.

Chelsea deixou de viver com os pais quando tinha 14 anos, passando por casas de vários familiares e amigos, até que conseguiu ir viver sozinha, no passado mês de outubro. Apesar de todos os problemas que sofreu com os problemas dos pais, sempre foi uma boa aluna.