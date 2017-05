Reações à vitória de Macron, da França e da Europa

Hoje às 20:35, atualizado às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente francês François Hollande e vários líderes europeus já felicitaram a vitória de Emmanuel Macron nas presidenciais, considerando que esta escolha dos franceses representa uma vitória para a França e Europa.

O ainda presidente francês, François Hollande, felicitou o seu sucessor no Eliseu, Emmanuel Macron, e afirmou que a ampla vitória do centrista reflete o compromisso dos franceses com os valores republicanos e europeus.

"A sua ampla vitória confirma que uma grande maioria dos nossos concidadãos desejaram unir-se em torno dos valores da República e marcar o seu compromisso tanto com a União Europeia (UE) como com a abertura da França para o mundo", considerou Hollande, em comunicado.

O primeiro-ministro francês, Bernard Cazeneuve, num comunicado divulgado minutos depois do fecho das urnas, afirmou que a votação "é testemunho da lucidez dos eleitores, que rejeitaram o projeto fatal da extrema-direita". O primeiro-ministro disse ainda que o resultado da eleição mostra uma aceitação pelos franceses da União Europeia (UE).

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Emmanuel Macron pela histórica eleição, considerando que esta escolha representa uma vitória para a França e Europa e dos mais elementares valores da Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

Através de uma mensagem telegráfica à qual a agência Lusa teve acesso, o chefe de Estado transmitiu, em seu nome e "em nome de todos os portugueses, as mais sentidas felicitações pela histórica eleição".

"O povo francês decidiu hoje, sábia e soberanamente, eleger vossa excelência para o mais alto cargo da nação. Esta escolha em vossa excelência representa uma vitória para a França e para a Europa, e igualmente uma vitória da democracia e do estado de direito. Uma vitória dos mais elementares valores da liberdade, igualdade e fraternidade que fizeram da França uma referência no mundo", enfatizou.

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou, através de uma publicação no Twitter, o presidente francês eleito enaltecendo que este resultado "é uma boa notícia para a França, para a Europa e para Portugal".

"Confio que temos em Emmanuel Macron um excelente parceiro, empenhado em prosseguir e aprofundar as nossas excelentes relações bilaterais", pode ler-se na página oficial de António Costa no Twitter.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, felicitou os eleitores franceses que escolheram "um futuro europeu" ao elegerem Macron chefe de Estado. "Felicitações a Emmanuel Macron. Feliz por os franceses terem escolhido um futuro europeu", escreveu na sua conta de Twitter.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, salientou que os franceses votaram na "liberdade, igualdade e fraternidade", rejeitando a tirania das notícias falsas. "Felicitações a Emmanuel Macron e aos franceses que escolheram a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade e disseram não à tirania das 'fake-news'", escreveu na sua conta no Twitter.

O presidente norte-americano, Donald Trump, também já felicitou o recém-eleito presidente de França e disse estar ansioso por trabalhar com Emmanuel Macron. "Parabéns a Emmanuel Macron pela sua grande vitória hoje para próximo Presidente de França. Estou muito ansioso por trabalhar com ele!", escreveu Trump no Twitter.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, "felicitou calorosamente" Macron pela sua vitória. "A França é um dos nossos aliados mais próximos e estamos ansiosos para trabalhar com o novo Presidente num amplo painel de prioridades comuns", escreveu o porta-voz britânico, num comunicado.

O porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, considerou a eleição de Macron para a presidência de França como "uma vitória para uma Europa forte e unida".

"Felicitações. A sua vitória é uma vitória para uma Europa forte e unida e para a amizade franco-alemã", escreveu Steffen Seibert no Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, também saudou a eleição do candidato centrista, afirmando, também no Twitter, que ela significa que "França continua no coração da Europa".

O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, felicitou Macron e apelou ao trabalho conjunto entre Espanha e França "por uma Europa estável, próspera e mais integrada".

"Parabéns a Emmanuel Macron, novo Presidente de França. Trabalhemos, França e Espanha, por uma Europa estável, próspera e mais integrada", escreveu Rajoy, numa mensagem no seu perfil no Twitter.

O líder dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu, Gianni Pittella, saudou a vitória de Emmanuel Macron "face ao obscurantismo anunciado pela candidata da Frente Nacional" na segunda volta das eleições presidenciais francesas. "O pior foi evitado", salientou, dizendo que a vitória "tem um sabor amargo", face aos quase dois terços dos votos conseguidos por Marine Le Pen.