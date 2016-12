Represálias diplomáticas de Israel contra Nova Zelândia e Senegal

Hoje às 01:02, atualizado às 01:03 Facebook

O primeiro-ministro israelita determinou "uma série de medidas diplomáticas" contra a Nova Zelândia e o Senegal, países que promoveram a votação que levou à aprovação da resolução da ONU contra os colonatos israelitas.

A resolução, inicialmente proposta pelo Egito e que devia ter sido votada na quinta-feira, foi finalmente apresentada na sexta-feira a votação, por iniciativa da Nova Zelândia, do Senegal, da Malásia e da Venezuela, depois de um volte face do Cairo.

Israel não tem relações diplomáticas com a Malásia e Venezuela.

Poucas horas após a votação da resolução, Benjamin Netanyahu anunciou o regresso "imediato" dos seus embaixadores na Nova Zelândia e no Senegal "para consultas", segundo um comunicado dos serviços diplomáticos.

Também decidiu cancelar a visita do ministro senegalês dos Negócios Estrangeiros, prevista para janeiro, e determinou o cancelamento de todos os programas de ajuda, no Senegal, e a anulação das visitas a Israel de embaixadores não residentes no Senegal e na Nova Zelândia.

Benjamim Netanyahu já tinha anunciado que Israel não vai cumprir a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, que exige o fim imediato da colonização, em territórios palestinianos.