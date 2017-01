Ruas da Irlanda do Norte vão ser escritas em português

Carlos Varela Hoje às 21:57 Facebook

As ruas das zonas irlandesas de Tyrone e Derry vão passar a ser escritas também em português, além do inglês, segundo noticiou esta quarta-feira a edição online do jornal irlandês "Irish News".

O órgão de comunicação irlandês cita as autoridades do Mid Ulster e ilustra mesmo o artigo com uma placa bilingue, em inglês e português, referente a um beco.

A proposta está agora a ser debatida e está associada a preferências manifestadas por moradores locais e das zonas em causa que pretendam ver a sua língua de origem a surgir nas placas para identificação das artérias, salienta o "Irish News".

O principal exemplo de uma placa bilingue é com a língua portuguesa, mas o órgão de comunicação destaca que também poderão surgir em irlandês, lituano ou polaco, consoante a vontade expressa pelos moradores, embora tendo sempre associada a designação em inglês.

O distrito de Mid Ulster é a zona da Irlanda do Norte com maior número de população imigrante e a opção das autoridades locais está associada a esta realidade demográfica.