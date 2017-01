Sánchez regressa e quer disputar liderança socialista

Ivete Carneiro Hoje às 18:59 Facebook

Pedro Sánchez anunciou este sábado, em Sevilha, que avança para as primárias do PSOE, ainda sem saber quem são os adversário.

Confirma-se: Pedro Sánchez saiu do leme do barco socialista espanhol (PSOE) à deriva para voltar quando as águas estabilizassem um pouco. O homem que bloqueou duas vezes um Governo do Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy - que acabaria viabilizado com a abstenção do PSOE pós-Sánchez - nem esperou que a sucessora apontada como natural, Susana Díaz, dissesse se avança ou não às primárias do partido.

Sánchez escolheu este sábado Sevilha, feudo de Díaz, para anunciar o regresso. Mas escolheu Dos Hermanas, única bolsa de reação à líder - da federação andaluza do PSOE e da Junta da Andaluzia - para defender "um partido autónomo e de Esquerda, em que a militância decide", contra um partido "que se absteve perante Rajoy e deixou o PSOE em terra de ninguém". Quer unir o partido "para depois unir a Esquerda e derrotar o PP".

Susana Díaz fez parte dos 17 elementos do Comité Executivo Federal do PSOE que se demitiram a 28 de setembro, para obrigar Sánchez a deixar o lugar de secretário-geral, em protesto contra o seu bloqueio à formação de governo e contra a eventualidade de um governo de Esquerda com o Podemos. Ontem, a líder andaluza voltou a evitar uma resposta quando questionada sobre uma candidatura nacional. Quem já disse avançar foi Patxi López, ex-presidente da Comunidade Autónoma do País Basco.