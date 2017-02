Secretário de Estado dos EUA vai em breve ao México

Hoje às 00:25, atualizado às 00:35 Facebook

O novo secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, desloca-se nas próximas semanas ao México, indicou hoje o seu homólogo mexicano, Luis Videgaray, após um primeiro encontro em Washington, em plena crise diplomática entre os dois países.

O chefe da diplomacia mexicana congratulou-se por esta primeira reunião com Tillerson no Departamento de Estado ter sido "cordial", "respeitosa" e "construtiva" e disse aos jornalistas que o responsável norte-americano "irá ao México nas próximas semanas".

Durante a reunião foram abordadas "as medidas sobre imigração" e as "ameaças comuns", tendo sido também avançado que "os cidadãos mexicanos devem ser tratados com respeito absoluto".

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou uma visita a Washington que estava prevista para 31 de janeiro, em protesto contra a insistência do Presidente norte-americano, Donald Trump, em afirmar que o México vai financiar a construção de um muro na fronteira.

Apesar da tensão, os dois chefes de Estado falaram ao telefone a 27 de janeiro e concordaram que os dois governos devem manter reuniões para sair do impasse.

Videgaray indicou que os dois países vão intensificar os contactos.

Donald Trump, que afirmou durante a campanha eleitoral que milhões de imigrantes clandestinos nos Estados Unidos são "criminosos", assinou recentemente um decreto a lançar a construção do muro na fronteira e prometeu que o México iria pagá-lo.

Trump quer também renegociar o acordo de comércio livre norte-americano, por considerar que favorece o México.