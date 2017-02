Ataque a tiro deixa seis feridos em Israel

Hoje às 17:10, atualizado às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas esta quinta-feira quando um palestiniano esfaqueou e disparou contra transeuntes num mercado em Petah Tikva, perto de Telavive, no centro de Israel.

A polícia confirmou que o agressor é palestiniano e classificou o incidente como um "ataque terrorista".

Ainda de acordo com as autoridades, o palestiniano, de 19 anos, é proveniente de Nablus, na zona norte do território ocupado da Cisjordânia.

O agressor foi detido sem sofrer ferimentos. Nenhum dos seis feridos está em risco de vida, disseram as autoridades, realçando, porém que as vítimas tiveram de ser levadas para o hospital.

Uma fonte médica revelou entretanto que um homem foi agredido pela multidão no mercado, aparentemente por ter sido confundido com o agressor palestiniano.

Desde outubro de 2015 que Israel e os territórios ocupados têm sido palco de uma nova onda de violência entre israelitas e palestinianos, que resultou na morte de mais de 250 palestinianos, 41 israelitas, dois norte-americanos, um jordano, um eritreu e um sudanês.

Muitos dos palestinianos mortos neste período perderam a vida no decorrer de protestos, confrontos com as autoridades e em ataques aéreos em Gaza.

No entanto, vários outros foram abatidos enquanto levavam a cabo ataques com facas, armas de fogo ou tentativas de atropelamento, indicaram as autoridades israelitas.