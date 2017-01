Seis pessoas encontradas com vida no hotel destruído por avalanche

Hoje às 10:54, atualizado às 11:48 Facebook

Seis pessoas encontradas com vida nos escombros do hotel destruído por avalanche em Itália, há quase dois dias. Uma jovem mulher é um dos sobreviventes encontrados.

As equipas de socorro conseguiram comunicar com seis pessoas que ficaram soterradas no hotel Rigopiano, atingido por uma avalanche, em Itália.

"Conseguimos identificá-los. Estão vivos. Estamos a falar com eles", disse o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari, em declarações por telefone à Reuters.

Um dos sobreviventes é uma jovem rapariga, disse o vice-ministro do Interior italiano, Filippo Bubbico, citado pela Reuters.

Os sobreviventes foram localizados pelos bombeiros cerca das 11 horas da manhã em Itália (10 em Portugal continental).

As pessoas foram localizadas mas estão ainda debaixo dos escombros do hotel Rigopiano, que ruiu parcialmente depois de atingido por uma avalanche, na quarta-feira.

Dois helicópteros foram destacados para o local. Levaram médicos, equipamento médico e mantimentos para os socorristas.

Os helicópteros estão preparados para transportar os sobreviventes para o hospital assim que os bombeiros os conseguirem retirar dos escombros.

Dezenas de socorristas trabalharam durante toda a madrugada junto ao hotel Rigopiano. Desde a manhã de quinta-feira foram recuperados dois corpos e pelo menos um outro localizado, mas as operações de salvamento e resgate avançam lentamente devido ao receio de provocar deslizamentos de terra, o que poderia colocar em risco eventuais sobreviventes.

Os corpos das vítimas foram transportados para a morgue do hospital de Pescara, onde o Ministério Público abriu um inquérito por homicídio involuntário.

Além do pessoal de serviço à unidade hoteleira, estavam registados 22 hóspedes no Rigopiano, situado em Farindola, no Centro de Itália.

O hotel Rigopiano, no maciço de Gran Sasso, a 1.300 metros de altitude, na cordilheira dos Alpeninos, fica a cerca de 45 quilómetros da cidade costeira de Pescara.

A avalanche aconteceu devido aos quatro sismos registados na quarta-feira em Itália, todos com magnitude superior a 5 na escala de Richter.