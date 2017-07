Ontem às 23:09 Facebook

O mergulhador em apneia Guillaume Nery divulgou imagens de um mergulho de 40 metros, sem oxigénio, na piscina mais profunda do mundo, em Veneza, Itália.

O mergulho até ao fundo da piscina Y-40 foi feito com os pulmões com o mínimo de oxigénio possível, para que o corpo do mergulhador flutuasse o menos possível e conseguisse descer sem tanta resistência.

A mulher do francês aceitou o desafio desta piscina italiana e acompanhou a descida de cerca de dois minutos do marido, para poder filmar o momento. As imagens da descida impressionam pela capacidade de suster a respiração do mergulhador, mas também pela serenidade com que executa os movimentos.

"Gosto de brincar debaixo de água: andar, correr, saltar, escalar, voar. Por isso é que, na maioria das vezes, nunca nado e nunca uso barbatanas debaixo de água", afirmou ao jornal britânico "DailyMail".

Guillaume é o detentor de quatro recordes do mundo de mergulho em apneia e consegue descer até 126 metros de profundidade sem respirar.