Senado aprova candidato de Temer para Supremo Tribunal

O Senado brasileiro aprovou, esta quarta-feira, a candidatura do ex-ministro da Justiça Alexandro de Moraes para integrar o Supremo Tribunal Federal, no qual terá a função de rever os processos do caso de corrupção na petrolífera estatal Petrobras.

A candidatura de Alexandro de Moraes, indicada pelo Presidente brasileiro, Michel Temer, por imperativos constitucionais, foi aprovada por 55 votos favoráveis e 13 votos contra.

A votação foi conduzida pelo presidente do Senado (câmara alta), Eunicio Oliveira, um nome também referenciado nos esquemas de corrupção na Petrobas, caso que tem envolvido dezenas de políticos brasileiros de diversas forças partidárias.

Alexandro de Moraes vai ocupar o lugar do juiz Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo no passado dia 19 de janeiro.

Zavascki era o relator dos processos de corrupção na Petrobras no Supremo Tribunal Federal. Era considerado uma figura central nas investigações de corrupção na petrolífera estatal, já que tinha a responsabilidade de homologar as colaborações premiadas (ajuda em troca da diminuição da pena) fornecidas pelos envolvidos nos processos no Supremo Tribunal.

Segundo as regras da alta instância, o novo membro do Supremo Tribunal Federal, composto por 11 juízes, irá ser o revisor do caso Petrobas, mas isso só vai acontecer na etapa final do processo, quando tiver início o julgamento e existir uma deliberação de sentenças.

Dos 81 membros do Senado brasileiro, pelo menos 44 são suspeitos ou estão a ser investigados por casos de corrupção, muitos dos quais relacionados diretamente com o escândalo da Petrobras. Na votação de hoje estiveram presentes 68 senadores.

Uma vez aprovada a nomeação de Alexandro de Moraes para o Supremo, Temer deverá nomear nos próximos dias um novo ministro da Justiça, cargo ocupado neste momento de forma interina pelo número dois do ministério, José Levi.

Alexandro de Moraes deixará igualmente o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), uma vez que os juízes no Brasil não podem ter filiação partidária.