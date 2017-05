Sobrinho da estilista Carolina Herrera foi raptado e morto a tiro

Hoje às 20:28 Facebook

O empresário venezuelano Reinaldo José Herrera Sánchez, 34 anos, sobrinho da estilista Carolina Herrera foi encontrado morto, junto a um colega, o arquiteto Fabrizio Alberto Mendoza, 31 anos, numa estrada antiga que liga Caracas a La Guaira.

Fontes policiais disseram que as vítimas teriam sido sequestradas na noite de quinta-feira, depois de saírem do restaurante Rey David, propriedade de portugueses, em La Boyera, El Hatillo, a sul de Caracas.

As vítimas foram encontradas no interior de uma carrinha Toyota Hilux, com indícios de terem sido baleados na cabeça.

Reinaldo José Herrera Sánchez teria sido obrigado, pelos raptores, a entregar dinheiro e objetos de valor que tinha no apartamento onde residia.

Fontes não oficiais dão conta de que a família teria negociado o pagamento do resgate.

Reinaldo José Herrera Sánchez era sobrinho de Maria Carolina Josefina Herrera Pacanins, marquesa de Torre Casa, mais conhecida como Carolina Herrera, uma estilista venezuelana radicada nos Estados Unidos.

A insegurança, designadamente os sequestros, constitui uma das principais queixas dos venezuelanos, país onde em 2016 ocorreram mais de 18 mil assassinatos e ainda onde, segundo fontes não oficiais, há um homicídio a cada 20 minutos.

A população queixa-se da falta de eficácia dos programas de segurança efetuados pelo Governo e que há muitas armas a circular no país, apesar de ter sido posto em prática um plano de desarmamento de civis.