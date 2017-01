Sérvia pressiona França para extradição de ex-primeiro-ministro do Kosovo

Hoje às 14:23, atualizado às 14:26 Facebook

A Sérvia advertiu, esta sexta-feira, que vai ignorar possíveis futuros pedidos de extradição por terrorismo e outros suspeitos procurados pela França, caso Paris não entregue ao país balcânico um antigo primeiro-ministro do Kosovo acusado de crimes de guerra.

Hoje, o Governo sérvio exigiu a "urgente e imediata" extradição de Ramush Haradinaj, detido na semana passada em França com base num mandado de captura emitido por Belgrado.

Na quinta-feira, um tribunal francês ordenou a libertação de Haradinaj, apesar de ter exigido que permaneça em França até à conclusão do processo.

A justiça sérvia pretende julgar este antigo alto responsável do Exército de Libertação do Kosovo (UÇK, separatistas albaneses) por suspeitar de crimes de guerra cometidos contra civis durante a rebelião contra as forças de Belgrado (1998-1999).

Esta guerra provocou 13.000 mortos e conduziu à secessão desta região através de um "protetorado internacional", e à sua posterior independência unilateral em 2008.

Primeiro-ministro durante um curto período entre 2004 e 2005, Ramush Haradinaj foi absolvido em 2010 pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ).

Atualmente líder da Aliança para o futuro do Kosovo (AAK), um partido da oposição ao Presidente Hashim Thaçi, Haradinaj foi detido a 4 de janeiro pela polícia francesa no aeroporto de Bâle-Mulhouse (leste), após a sua chegada ao país.

Apoiada pela Rússia, a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, mas em 2013, sob a égide da União Europeia, foi concluído um acordo de normalização das relações entre Belgrado e Pristina.

Ramush Haradinaj tem manifestado oposição a esta "normalização de relações", desejada por Hashim Thaçi, seu antigo companheiro de armas e atual Presidente.

Antigo comandante da zona operacional de Dukagjin e chefe dos Águias Negras, uma unidade suspeita de ter torturado e morto no leste do Kosovo dezenas de pessoas, entre sérvios, roms (ciganos) e albaneses kosovares acusados de "colaboracionismo", Haradinaj foi alvo de dois processos sucessivos no TPIJ.

No final do segundo processo, em 29 de novembro de 2012, acabou por ser ilibado de todas as acusações.

A "guerra do Kosovo" teve como desfecho a separação desta antiga província do sul da Sérvia, com larga maioria de população albanesa, após uma campanha de bombardeamentos aéreos da NATO contra o país balcânico.

O Kosovo declarou a independência em 2008 e é atualmente reconhecido por 110 países representados na ONU (57%). A Sérvia, Rússia, China, Índia, Brasil entre outros, incluindo cinco Estados-membros da União Europeia (Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre), recusaram legitimar a independência kosovar.