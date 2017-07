Detido em Moscovo grupo que preparava atentados

Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os serviços de segurança russos prenderam em Moscovo sete pessoas provenientes da Ásia Central suspeitas de terem preparado atentados em São Petersburgo, a segunda cidade da Rússia e que foi alvo de um ataque em abril.

Os sete detidos "são suspeitos de terem preparado atentados em São Petersburgo, designadamente em comboios e locais de concentração" de pessoas.

Os serviços de segurança russos (FSB) anunciam regularmente a deteção de tentativas de atentados. Segundo o procurador-geral, citado pela agência noticiosa russa Ria-Novosti, terão sido evitados em território russo desde o início de 2017.

A Rússia reforçou as medidas de segurança após um atentado no metro de São Petersburgo (noroeste) em 3 de abril que provocou 16 mortos e dezenas de feridos.

O presumível autor do ataque, Akbarjon Djalilov, um homem de 22 anos proveniente do Quirguistão, ex-república soviética da Ásia central, foi igualmente morto no atentado.

Este ataque bombista foi reivindicado por um grupo pouco conhecido, o "Batalhão do imã Chamil", com ligações à al-Qaeda, segundo referiu o centro norte-americano de vigilância dos sites jiadistas na internet (SITE).

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Desde o início da sua intervenção militar na Síria, em 30 de setembro de 2015, a Rússia, aliada do regime de Damasco, foi ameaçada por represálias pelo grupo Estado Islâmico (EI), e pelo ramo sírio da al-Qaeda, a antiga Frente Al-Nosra e atual Frente Fateh al-Cham.