Serviços secretos alemães espiam jornalistas pelo menos desde 1999

Os serviços secretos alemães espiaram pelo menos 50 números de telefone, fax e correios de eletrónico de jornalistas da BBC, "The New York Times" e Reuters, entre outros, desde 1999, noticiou esta sexta-feira o semanário alemão "Der Spiegel".

De acordo com a edição que irá no sábado para as bancas, que já tem um excerto na página na Internet da publicação germânica, os serviços secretos BND espiaram pelo menos 50 números de telefone, fax e endereços de correio eletrónico de jornalistas e de redações, usando uma lista de palavras chave, desde 1999.

Estes números incluem dezenas de números da BBC e da sua sede, em Londres, e no Afeganistão, bem como vários números da BBC World Service, segundo documentos a que o Der Spiegel teve acesso.

Um número do "New York Times" no Afeganistão também está na lista, tal como telefones satélite e telemóveis da Reuters no Afeganistão, Paquistão e Nigéria.

A BND, o serviço secreto alemão de informações sobre o estrangeiro, escusou-se a comentar, avança o Der Spiegel, um semanário alemão que trabalhou longamente com Edward Snowden e que já noticiou vários escândalos de espionagem nos Estados Unidos e na Alemanha.

Nas primeiras reações, os Repórteres sem Fronteiras classificaram a alegada vigilância como "um ataque monstruoso à liberdade de imprensa" e expressaram preocupações sobre a continuidade desta prática e disseram estar a planear ações legais.

O porta-voz da BBC afirmou: "Estamos desiludidos ao ouvir estas alegações; a missão da BBC é trazer informação fidedigna às pessoas à volta do mundo e os nossos jornalistas deviam ser capazes de operar livremente e em segurança, com total proteção das suas fontes".