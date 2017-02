Sismo de magnitude 5 causou pânico na Cidade do Panamá

Ontem às 22:55 Facebook

Um sismo de magnitude 5,0 na escala de Richter foi registado na Cidade do Panamá, capital do Panamá, tendo provocado pânico na população, mas sem haver registo de danos ou vítimas.

O sismo foi sentido durante vários segundos e ocorreu cerca das 14.35 horas locais (19.35 horas em Portugal continental), tendo vários edifícios do centro da cidade sido evacuados, segundo a agência noticiosa Acan.

O Sistema Nacional de Proteção Civil do Panamá indicou através da rede social Twitter que a "magnitude do sismo foi de 5,0 com epicentro na baía do Panamá", em frente à cidade.

Várias estações de metro da cidade também foram evacuadas como medida de segurança, informaram os bombeiros.