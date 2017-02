Sismo de magnitude 6,5 atinge sul das Filipinas

Hoje às 17:10 Facebook

Um forte sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira, o sul das Filipinas, segundo divulgou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), não existindo até ao momento relatos de danos pessoais.

Nenhum alerta de tsunami foi emitido, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, citado pelas agências internacionais.

O chefe da polícia local, Anthony Maghari, afirmou em declarações à rádio filipina DZMM ter visto uma escola a desmoronar-se e estragos em vários edifícios.

De acordo com o responsável, a região atingida pelo forte abalo ficou privada de eletricidade e as autoridades estão a tentar reunir informações sobre possíveis vítimas.

O tremor de terra ocorreu a 27 quilómetros de profundidade e atingiu a ilha de Mindanao, localizada a mais de 700 quilómetros a sudeste da capital filipina, Manila, segundo o USGS.

O epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro) foi localizado ao largo da costa, a 14 quilómetros a norte da cidade de Surigao, no nordeste da ilha de Mindanao, precisou o gabinete filipino de sismologia.