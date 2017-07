Sobe para nove número de mortos em camião usado para tráfico humano

Hoje às 00:51 Facebook

Um dos feridos que foi encontrado num camião, juntamente com oito mortos, presumivelmente vítimas de tráfico de pessoas, morreu num hospital de Santo António (no Texas, EUA), segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras norte-americano.

Oito mortos (dois dos quais menores) e 28 feridos foram encontrados hoje no interior de um camião num parque de estacionamento de Santo António, nos EUA, anunciaram as autoridades, referindo-se ao sucedido como um caso de tráfico humano.

Thomas Homan, diretor interino do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras norte-americano (ICE, na sigla em inglês), considerou que este foi um "ato atroz", liderado por uma rede de tráfico de pessoas sem escrúpulos, a quem "não importa a vida das pessoas com quem faz negócio".

O condutor do camião, identificado como James Bradley, é, até ao momento, o único detido. O camião estava estacionado no parque de um grande armazém, sendo que a polícia foi avisada nas primeiras horas de domingo por um funcionário do armazém.

A polícia descobriu na parte da carga do camião cerca de 36 pessoas, das quais oito já estavam mortas, aparentemente por asfixia ou insolação, sendo que ainda estão por determinar, oficialmente, as causas da morte dessas oito pessoas. As pessoas encontradas tinham entre 20 e 30 anos (sendo que os dois menores que morreram teriam cerca de 15 anos).

As restantes 28 pessoas, que estavam feridas, foram transportadas para hospitais da região (17 em "estado crítico ou muito crítico), sendo que uma pessoa morreu poucas horas depois, de acordo com o ICE.

Várias autoridades e políticos dos EUA já manifestaram hoje o seu pesar depois da morte de nove imigrantes, dois deles menores, que foram encontrados trancados num camião de carga e exigiram castigo para os traficantes.

O congressista democrata do Texas Joaquín Castro manifestou em comunicado o seu pesar, deixou as suas condolências aos familiares das vítimas do que classificou como "uma tragédia que podia ter sido evitada" e instou a que "se julguem e castiguem os traficantes de pessoas com todo o peso da lei".

Richard Durbin Jr., procurador federal para o Tribunal do Distrito Ocidental no Texas, afirmou que a morte destas pessoas foi um "crime cometido por personas cruéis, indiferentes ao bem-estar da frágil carga que transportavam".

Segundo alguns meios de comunicação locais de San Antonio, as câmaras de segurança do estacionamento gravaram vários veículos a aproximarem-se do camião e a levarem pessoas, o que aponta para a possibilidade de mais pessoas terem feito a viagem dentro daquele veículo.