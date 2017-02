Sobrevivemos à Idade do Gelo por sermos canibais

Hoje às 17:29 Facebook

O Ómega 3 é um ácido essencial ao desenvolvimento das funções cognitivas. Sem ele, o cérebro atrofia. Durante o Paleolítico, obter este nutriente - presente em alguns alimentos - não era fácil, o que obrigou os nossos antepassados a arranjarem uma solução: o canibalismo.

A conclusão acaba de ser publicada na revista científica "Quaternary Science Reviews" pelo investigador espanhol da Universidade de Almería, José Luis Guil-Guerrero.

O especialista explica que, para manter o desenvolvimento saudável do cérebro - e evitar problemas neurológicos - o ser humano precisa de grandes quantidades de ácidos gordos como o Ómega 3, encontrado nas algas, nos peixes e nos ovos.

Mas essa gordura, benéfica ao organismo, nem sempre esteve à disposição, principalmente durante os invernos rigorosos de há 40 mil anos.

Nessa altura, numa Europa coberta por gelo, a subsistência humana dependia da caça de animais deficientes em Ómega 3.

"Sem DHA (o Ómega 3 do cérebro), não há desenvolvimento possível das funções cognitivas e, graças ao canibalismo, foi possível obter-se esses suplementos", afirmou Guil-Guerrero especialista em nutrição do Paleolítico, que assegura que o défice daquele nutriente podia ter acabado com a espécie humana. O que impediu a sua extinção foi, segundo o estudioso, a ingestão de corpos humanos.

A necessidade aguçou o apetite

José Luis Guil-Guerrero diz que não havia outra opção. Entre o Paleolítico Médio e o Superior, os Neandertais dependiam sobretudo da caça de cinco animais: o touro, o veado, o bisonte, o cavalo e a rena, precisamente, o animal mais consumido e com mais défice de Ómega 3.

Os alimentos ricos nesse nutriente só estavam disponíveis no verão, que era bastante curto se comparado com os dez meses de inverno rigoroso que se fazia sentir. Segundo o especialista, a ingestão desse ácido gordo era cinco vezes inferior à atual.