Sobrevivente de atentado vai casar com o bombeiro que a salvou

Uma sobrevivente do duplo atentado na maratona de Boston, nos Estados Unidos da América, em 2013, vai casar com o bombeiro que a salvou.

Roseann Sdoia, de 48 anos, ficou com a perna direita gravemente ferida durante o duplo atentado na maratona de Boston, mas sobreviveu graças ao bombeiro Michael Materia, de 37 anos, que a acompanhou até ao hospital.

"Ele estava ajoelhado no chão, a tentar segurar-me, a tentar segurar-se e a tentar segurar o torniquete", disse a sobrevivente ao jornal "The New York Times".

A perna de Sdoia teve de ser amputada acima do joelho como consequência do ato terrorista. Materia visitou-a dia após dia.

A norte-americana e o bombeiro tornaram-se amigos e a amizade acabou por evoluir para um romance.

Materia pediu Sdoia em casamento no dia 4 de dezembro, durante uma viagem a Nantucket. De acordo com o "The New York Times", o casal pretende realizar a cerimónia em outubro ou novembro deste ano.

Sdoia e Materia participaram, na passada quarta-feira, no 40.º aniversário do evento "Empire State Building Run-Up", que reverteu a favor da fundação Challenged Athletes, uma organização que teve um papel importante na recuperação de Sdoia.

Juntos subiram, juntamente com centenas de pessoas, 1576 degraus até ao 86.º andar do edifício Empire State Building, em Nova Iorque. Sdoia fez o percurso com o auxílio de uma prótese que substitui a perna que ela perdeu no dia do atentado e o noivo usou todo o equipamento de bombeiro, incluindo uma botija de oxigénio.