"Tudo o que comi foi gelo", conta sobrevivente de avalanche

Hoje às 13:01, atualizado às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Giorgia Galassi é uma jovem universitária que estava no hotel Rigopiano no momento em que uma avalanche atingiu a província de Pescara, em Itália, na passada semana. E conta agora como sobreviveu.

Galassi estava com o namorado, Vincenzo Forti, de 25 anos, quando 120 toneladas de neve se abateram sobre o complexo hoteleiro. Ao jornal italiano "Corriere della Sera", a jovem de 22 anos conta que "desmaiou quando a neve atingiu o hotel". Assim que acordou, notou que não havia luz e as janelas estavam todas partidas. Alguns dos sobreviventes utilizaram os telemóveis como lanternas.

Sem qualquer tipo de alimento, a jovem contou que a única coisa que comeram "foi gelo". "A adrenalina tirou-nos o medo", explicou.

Passadas 58 horas desde a avalanche, e com poucas expectativas de ser encontrada com vida, Galassi foi uma das resgatadas. Até ao momento em que a equipa de resgate a localizou, manteve-se junto ao namorado, na entrada inferior do hotel, em frente a uma lareira.

"Quando a equipa de salvamento chegou, gritei: Sou a Georgia e estou viva!", explicou a jovem, que, de forma emocionada, confidenciou: "Foi a coisa mais bonita que disse em toda a vida".

No Facebook já agradeceu o todos os que estavam preocupados com ela. "Para mim, é como se tivesse renascido", escreveu na publicação.

Mais de 30 pessoas estariam no hotel no momento que este foi atingido pela montanha de neve em movimento, que se desprendeu do Monte Sasso, na sequência de três sismos que abalaram a Itália na quarta-feira.

Até ao momento foram encontradas nove pessoas com vida e outras 23 continuam desaparecidas. Segundo as autoridades, estão confirmadas seis vítimas mortais.

O hospital de Pescara, onde deram entrada os nove sobreviventes resgatados no hotel e os dois que se encontravam no exterior no momento do aluimento, indicou, de acordo com a agência espanhola Efe, que apenas uma pessoa não receberá ainda alta médica por ter sido operada a um braço.