Social-democratas alemães propõem Schulz para enfrentar Merkel

O Partido Social-Democrata (SPD) alemão anunciou hoje que propõe o antigo presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz para enfrentar Angela Merkel nas eleições legislativas de setembro na Alemanha.

O nome de Martin Schulz foi escolhido "por unanimidade" pelos responsáveis do partido antes de uma votação formal no domingo, indicou à imprensa em Berlim o atual presidente do SPD, Sigmar Gabriel, que é também vice-chanceler e ministro da Economia.

Adiantou que Schulz também o substituirá à frente do partido.

A chanceler Angela Merkel anunciou em novembro a recandidatura a um quarto mandato como candidata da União Cristã-Democrata (CDU).

O Presidente alemão, Joachim Gauch, confirmou hoje que as próximas eleições gerais na Alemanha vão realizar-se a 24 de setembro.

As últimas sondagens colocam os social-democratas a grande distância dos conservadores.