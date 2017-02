Suíça poderá simplificar naturalização de netos de imigrantes

Hoje às 16:22 Facebook

Os eleitores suíços votam no domingo num referendo sobre a simplificação do processo de naturalização para os netos dos imigrantes, numa votação marcada pelos receios que a extrema-direita mostra sobre a imigração muçulmana.

De acordo com os números divulgados pelo executivo suíço, durante a próxima década a medida pode abranger cerca de 2300 jovens todos os anos, mas vários partidos políticos, nomeadamente a União Democrática do Centro, que critica a imigração, têm-se oposto à proposta, considerando que há um "excesso de população estrangeiro" e que esta iniciativa permite o "aumento exponencial do número de muçulmanos".

A proposta do Governo visa permitir que as autoridades federais possam conceder a nacionalidade suíça aos emigrantes de terceira geração, encurtando o processo e tornando-o mais barato.

As condições de naturalização permanecem iguais: deve dominar uma das quatro línguas nacionais (alemão, italiano, francês e romanche) e respeitar as leis e os valores expressos na Constituição do país.

Além disso, o candidato deve ter nascido na Suíça e ter frequentado a escola por pelo menos cinco anos e ter até 25 anos.

Pelo menos um dos pais tem de ter vivido pelo menos dez anos na Suíça e frequentado a escola por cinco anos e, por último, um dos avós tem de ter nascido na Suíça ou ter tido uma autorização de residência.

De acordo com as autoridades, há cerca de 25 imigrantes que poderiam beneficiar imediatamente destas condições para simplificar o processo de naturalização, principalmente provenientes da Itália, Turquia e dos países do sudeste da Europa.