Supremo diz que Parlamento tem de votar o Brexit

Hoje às 10:00, atualizado às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal britânico anunciou que cabe ao parlamento lançar formalmente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

O Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu esta terça-feira que o Governo britânico terá de obter a aprovação do Parlamento antes de iniciar os procedimentos de saída da União Europeia (UE), no que é uma derrota política para a primeira-ministra Theresa May.

"Hoje, por uma maioria de oito votos contra três, o Supremo Tribunal determina que o Governo não pode acionar o artigo 50 sem uma decisão parlamentar que o autorize a fazê-lo", afirmou David Neuberger, presidente do Supremo.

Os 11 juízes confirmaram, assim, a decisão tomada em novembro pelo Tribunal Superior de Londres de que o governo tem de pedir autorização ao parlamento para acionar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, dando formalmente início às negociações do Brexit.

O governo da primeira-ministra Theresa May defende a competência exclusiva do governo, mas essa posição foi contestada por cidadãos que argumentam que "passar por cima" da Câmara dos Comuns põe em causa direitos constitucionais.

O artigo 50.º, que nunca foi acionado antes, dá início ao processo formal de negociações de saída da UE, escolhida por 52% dos britânicos no referendo de 23 de junho de 2016.

O Supremo Tribunal decidiu também que o Governo não terá de consultar a Escócia, o País de Gales ou a Irlanda do Norte antes de iniciar o processo de saída.

Ainda que a segunda deliberação seja favorável ao Governo da primeira-ministra Theresa May, esta decisão irá, pelo menos, atrasar o processo de saída do Reino Unido da UE, depois de a governante ter manifestado intenção de iniciar os procedimentos no final de março.