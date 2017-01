Suspeito detido por atentado em Istambul foi talibã e da Al-Qaeda

Hoje às 07:51, atualizado às 08:29 Facebook

O suspeito do atentado contra uma discoteca na noite de passagem de ano, em Istambul, detido na segunda-feira, foi membro dos talibãs e da Al-Qaeda antes de se juntar ao autoproclamado Estado Islâmico.

O suspeito, identificado como Abdulkadir Masharipov, de 34 anos, é de origem centro-asiática e alegadamente terá encetado o seu contacto com organizações terroristas num grupo armado do Uzbequistão, informou a CNNTürk.

Mais tarde, ter-se-á unido aos talibãs do Afeganistão e depois à Al-Qaeda, antes de integrar o movimento extremista Estado Islâmico (EI) em 2013, segundo avança a estação televisiva.

Masharipov foi detido na noite de segunda-feira pela polícia turca, no bairro de Esenyurt, na periferia de Istambul.

Segundo o diário Hürriyet, o alegado autor do atentado encontrava-se junto do seu filho de quatro anos quando foi detido numa operação durante a qual não sofreu ferimentos.

Além de Abdulkadir Masharipov, foram detidas outras quatro pessoas, incluindo três mulheres e um homem.

Cerca de mil agentes analisaram 100 mil horas de gravações de câmaras de videovigilância urbanas para poderem encontrar o presumível autor do atentado perpetrado contra a discoteca Reina, na noite de passagem de ano, em Istambul, que vitimou 39 pessoas.

Antes de ser detido, o suspeito escapou por pouco, em três ocasiões, a rusgas levadas a cabo pela polícia. Numa das operações, foi mesmo encontrado um cigarro ainda aceso no interior da casa onde estava escondido.

A polícia turca sabia, há três dias, do seu último paradeiro, mas limitou-se a vigiar a vivenda para apurar quem o visitava antes de lançar a operação que culminou na sua detenção, na noite de segunda-feira.

O homem foi levado para esquadra central de Vatan em Istambul, enquanto prosseguem operações simultâneas contra outras células da mesma rede, segundo indicou a agência de notícias turca Anadolu.

As autoridades anunciaram uma conferência de imprensa para hoje para dar conta das informações relacionadas com a detenção.

De acordo com informações surgidas na imprensa na passada semana, Masharipov era natural do Uzbequistão, ainda que o Governo turco tenha admitido a possibilidade deste pertencer à etnia turca uigure na China e que teria chegado à Turquia via Quirguistão.

Perpetrado com uma arma automática, com a qual o autor do atentado atirou sobre as pessoas que se encontravam no clube Reina, o atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI).

Poucos dias depois do ataque, as forças de segurança detiveram a mulher e outros familiares do presumível autor na cidade de Konya, no centro do país.

A mulher declarou a jornal Cumhuriyet que não sabia que Masharipov pertencia ao EI e explicou que ele e a sua família chegaram a 20 de novembro, num voo procedente do Quirguistão, a Istambul, donde seguiram para Ancara e depois, a 22, para Konya, em busca de emprego.

Naquela cidade, segundo o mesmo jornal, arrendaram um estúdio por cerca de 300 dólares e adiantaram o pagamento de três meses de renda.

Masharipov terá viajado de carro para Istambul, a 29 de novembro, ainda de acordo com o mesmo jornal.