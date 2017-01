Suspeito do ataque a mesquita é estudante universitário

Hoje às 19:06, atualizado às 19:28 Facebook

O suspeito de ter matado seis pessoas e deixado 17 pessoas feridas num ataque a uma mesquita, em Quebeque, Canadá, foi detido e identificado.

Alexandre Bissonnette, franco canadiano de 27 anos, deu-se como culpado do ataque ao Centro Cultural Islâmico de Sainte-Foy, enquanto as autoridades montavam uma caça ao homem.

O suspeito ligou para a linha de emergência 15 minutos depois de as forças de segurança serem informadas do tiroteio, para indicar o local onde se iria entregar, por alegadamente se "sentir mal" com o que tinha feito. Bissonnette acabou por encostar o carro em que fugia, tendo-se entregado à polícia sem registo de qualquer incidente.

O estudante, residente na cidade de Quebeque e aluno da Universidade de Laval, estava na posse de duas armas AK-47 e de, pelo menos, uma pistola, de acordo com a imprensa canadiana.

Testemunhas dizem que, na altura do ataque, o atirador usava uma máscara e gritava "Allahu Akbar".

Outro homem, o marroquino Mohamed Khadir, foi detido perto do local do ataque pouco tempo depois do tiroteio, mas últimas informações da polícia confirmam que o mesmo não é suspeito.

Cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, estavam dentro da mesquita.