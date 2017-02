Televisão mostra imagens do ataque fatal ao meio-irmão de Kim Jung-un

Hoje às 12:25, atualizado às 12:26 Facebook

Um canal de televisão japonês divulgou imagens do momento em que o irmão do líder norte-coreano de Kim Jung-un foi assassinado, no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia.

A sequência de imagens, capturadas pelo circuito de vídeo interno do aeroporto de Kuala Lumpur, mostram o momento em que Kim Jung-nam é atacado.

O meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jung-un estava junto a um terminal de pagamento quando foi abordado por duas mulheres: uma aparenta meter conversa com Kim Jung-nam e a outra ataca-o pelas costas, cobrindo-lhe o rosto.

O ataque dura alguns segundos, tempo suficiente para vaporizar o spray que terá provocado a morte de Kim Jung-nam. As mulheres fogem depois, em passo apressado, em direções diferentes.

As imagens, editadas pelo canal japonês Fuji TV, captam vários ângulos da situação. Da chegada de Kim Jung-nam ao terminal 2 do aeroporto de Kuala Lumpur, ao que acontece após o ataque.

O meio-irmão de Kim Jung-un, aparentemente surpreendido, dirige-se ao pessoal de informação, a quem conta o ataque. É encaminhado pela polícia para a clínica do aeroporto, onde acaba por soçobrar.