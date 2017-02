Tempestade "Doris" causa perturbações em comboios e aviões

Hoje às 12:17, atualizado às 12:20 Facebook

O Reino Unido foi esta manhã atingido por uma violenta tempestade, nomeada "Doris", com chuvas fortes e ventos, que obrigou a cancelar vários voos em Londres e provocou várias interrupções nas linhas ferroviárias do país.

As autoridades confirmaram que a tempestade "Doris" atingiu várias parte do sul e do norte do Reino Unido, registando um pico de rajadas de 151 quilómetros no norte de Gales.

A "Doris" obrigou também ao cancelamento ou adiamento de cerca de 10% dos voos em Heathrow, o maior aeroporto do país, segundo o gestor do aeroporto.

A Lusa contactou a TAP, que disse não ter registo de qualquer alteração na sua atividade para Londres.