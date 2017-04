Tempestade no Texas já causou 10 mortos

Hoje às 01:00, atualizado às 01:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de mortos causados pelas tempestades que assolaram várias cidades do leste do Texas, nos Estados Unidos, subiu para dez e há ainda duas pessoas desaparecidas.

Quatro pessoas morreram em consequência de uma série de tornados na zona leste do Texas, três morreram por causa de inundações e ventos fortes, uma quando prestava auxílio no Arkansas e outra morreu dentro da viatura apanhada pela subida das águas no Missouri. As autoridades procuram ainda duas pessoas dadas como desaparecidas.

O mau tempo fez-se sentir a partir da noite de sábado em várias pequenas cidades do leste do Texas, com tornados e tempestades fortes que derrubaram veículos e árvores e danificaram habitações.

O Serviço Meteorológico Nacional norte-americano confirmou que pelo menos três tornados atingiram partes de três condados no sábado à noite.