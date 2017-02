Tenta reconquistar namorada que perdeu memória após ataque

Hoje às 19:16 Facebook

Tal como no filme "A minha namorada tem amnésia" ("50 First Dates"), uma mulher inglesa perdeu toda a memória e o namorado tentou tudo para a reconquistar.

Esta é a história de Jessica Sharman, de 20 anos, que sofreu um ataque epilético em março do ano passado, depois do qual deixou de se lembrar de toda a sua vida passada. Não sabia quem eram os pais, o namorado, os amigos. Não sabia quem era ela própria ou que aspeto tinha.

Podia dar um filme como o que Drew Barrymore e Andam Sandler protagonizaram em 2004. Mas a realidade consegue sempre superar a ficção.

Jessica estava com o namorado, Rich Bishop, no comboio a caminho de Londres, quando sofreu o ataque. Ao jornal "The Sun", contou que quando recuperou a consciência não sabia quem era Rich, nem a mulher que correu na sua direção e a abraçou perguntando se estava bem. Era a sua mãe, que ainda tentou, desesperada, mostrar-lhe todas as fotografias que tinha no telemóvel para lhe avivar a memória. Mas Jessica nem sequer se reconhecia nas imagens, não tinha noção da sua aparência física.

Percebendo que aquela estranha era de facto a sua mãe, aceitou ir com ela para casa, onde os pais se esforçaram para ajudar a memória da filha, sem sucesso.

Jessica foi então internada durante uma semana no hospital, onde os médicos lhe explicaram que sofria de uma amnésia causada pelo ataque epilético e que havia duas hipóteses: nunca recuperar a memória ou acabar por recuperá-la num espaço de cerca de seis meses.

Teve que aprender tudo de novo. Como gostava de vestir-se, cozinhar, quem eram os seus amigos, em quem podia confiar. A parte mais difícil foi sentir-se confortável junto de Rich que, para ela, não passava de um estranho que agia de forma demasiado íntima.

Apesar da rejeição, Rich não desistiu e Jessica acabou por aceitar a ajuda de um homem que mostrava ser muito carinhoso e preocupado com ela.

Levou-a muitos dos lugares onde já tinham estado juntos, mas nada despertou as memórias de Jessica que continua, ainda hoje, sem recuperar o seu passado. Mas, incrivelmente, acabou por apaixonar-se por Rich. Como se fosse pela primeira vez.