Terrorista de Londres sepultado em segredo

Khuram Butt, o cabecilha dos atentados na Ponte de Londres, em junho, onde morreram sete pessoas, foi sepultado em segredo, sem qualquer tipo de cerimónia, depois de vários cemitérios terem recusado recebê-lo.

Segundo informações divulgadas na imprensa britânica, o corpo de Butt foi sepultado no leste de Londres, perto de casa da família, mas nem a mãe participou no ato fúnebre, revela o "Mirror".

"A família está muito perturbada com o que ele fez, mas ainda é o filho e o irmão deles. A mãe dele não está bem de saúde depois do que aconteceu e ficou decidido que ela não compareceria", disse uma fonte não identificada ao jornal.

Nenhum amigo do jiadista foi notificado do funeral e foi um familiar quem conduziu o corpo até ao cemitério. Sabe-se que 130 religiosos muçulmanos recusaram realizar as cerimónias fúnebres.