Terroristas não distinguem países que estão dentro ou fora da UE

O comissário europeu com a pasta da Segurança, o britânico Julian King, disse, a propósito da saída do Reino Unido do bloco comunitário, que os terroristas não distinguem entre países que estão dentro ou fora da União Europeia.

Em declarações a um grupo de jornalistas portugueses, de visita a Bruxelas a convite das instituições comunitárias, o comissário sublinhou que foi nomeado pelo Reino Unido mas tem como função defender o interesse europeu, considerando que é do interesse de todos que, consumada a saída de Londres (o chamado Brexit), se continuem "a encontrar formas de cooperar" em matéria de segurança.

"Os terroristas não distinguem entre quem está e não está no espaço Schengen, entre quem está ou não na União Europeia", realçou o comissário, que visitará Portugal a 20 de fevereiro, para encontros com governantes e responsáveis pela segurança.