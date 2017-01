Paraplégica pega na filha ao colo de pé pela primeira vez

Hoje às 21:25, atualizado às 22:32 Facebook

Uma norte-americana paralisada partilhou nas redes sociais o momento em que concretizou o sonho de segurar a filha ao colo enquanto estava de pé.

Rachelle Chapman, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, fraturou o pescoço em 2010, semanas antes do seu casamento com Chris. O acidente aconteceu durante a festa de despedida de solteira quando uma das suas melhores amigas a empurrou para uma piscina.

Rachelle ficou tetraplégica aos 25 anos e o casamento foi adiado por mais de um ano.

"Tive tubos na minha garganta, um tubo de alimentação e um tubo para respirar, estava assustadora. Mas a primeira pergunta que me surgiu foi: "Ainda posso ter filhos?", contou Rachelle ao canal televisivo TLC.

Entretanto, os médicos informaram-na que podia engravidar, mas alertaram para os riscos devido à medicação que estava a tomar naquele momento.

Foi então que uma amiga, Laurel Humes, se ofereceu para ser barriga de aluguer do bebé do casal.

Kaylee nasceu em 2015 e Rachelle teve de aliar a maternidade com a fisioterapia.

Rachelle contou ao programa "Today", no âmbito do primeiro aniversário de Kaylee, que a menina estava a aprender a andar agarrada à sua cadeira de rodas.

De acordo com a imprensa norte-americana, os médicos criaram, recentemente, uma cinta especial que permite que Rachelle se mantenha de pé.

"Tive um sonho, uma visão, de que teria uma fotografia com o Chris e a minha filha, simplesmente como uma família normal", revelou.

Rachelle superou assim, na última semana, o seu maior obstáculo e publicou no Facebook uma fotografia na qual está em pé a segurar Kaylee.