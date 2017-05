Tillerson e Lavrov vão reunir-se na quarta-feira em Washington

Hoje às 16:33 Facebook

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, reúnem-se na quarta-feira em Washington para falar sobre a Ucrânia, a Síria e assuntos bilaterais.

Num comunicado, o Departamento de Estado precisou que os chefes da diplomacia dos dois países discutirão "a necessidade de acabar com a violência no leste da Ucrânia" e os esforços para "estabelecer as bases para um acordo político" para o conflito na Síria.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo realiza uma visita de trabalho aos Estados Unidos de terça-feira a quinta-feira.

Além do encontro com Tillerson, Lavrov vai participar na reunião ministerial dos países membros do Conselho do Ártico, que decorre entre quarta-feira e quinta-feira em Fairbanks, Alasca.