Aluno baleou professora e três colegas num colégio americano

Hoje às 15:41, atualizado às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um aluno de 15 anos disparou esta quarta-feira num colégio americano no nordeste do México, ferindo uma professora, três estudantes e ele próprio.

Meios de comunicação locais avançaram a existência de três mortos mas um porta-voz dos serviços de segurança do Estado de Nuevo Leon indicou à agência Reuters que não há vítimas mortais confirmadas.

Aldo Fasci explicou que um aluno de 15 anos entrou no colégio com uma arma e disparou, deixando três feridos em estado grave, assim como ele próprio, com ferimentos no queixo.

Numa gravação vídeo "vê-se o menor a apontar a arma, balear a professora e depois outra criança", contou o porta-voz a uma televisão local. "Ficou ali um bocado, apontou a outros alunos e uns minutos depois voltou a disparar", acrescentou.

Aldo Fasci indicou que um aluno de 15 anos foi baleado num braço e outros dois feridos têm 14 anos. Não foi revelada a nacionalidade das vítimas.

O porta-voz acrescentou que o atirador estava a ser sujeito a tratamentos devido a depressão.

As autoridades desconhecem o que terá motivado o tiroteio.

O atirador tem 12 anos, segundo as informações noticiadas em vários meios e agências internacionais.

As televisões locais divulgaram imagens de ambulâncias e veículos da polícia em frente ao Colégio Americano do Nordeste, no sul da cidade industrial de Monterrey.