Todos os dias centenas de venezuelanos tentam "fugir" para o Equador

Cerca de 30 organizações não-governamentais e ativistas pelos direitos humanos do Equador informaram que o fluxo migratório a partir da Venezuela aumentou consideravelmente.

"Constata-se que, de facto, o fluxo migratório de venezuelanos aumentou consideravelmente, estima-se que entre 300 e 400 pessoas por dia", informaram os ativistas num comunicado difundido pelos meios de comunicação social.

O comunicado explica que, devido a este aumento, "o processo de admissão assume períodos prolongados, de duas e três horas, gerando acumulações nos pontos de controlo migratórios".

As organizações visitaram a zona para verificar as condições, após um anúncio, na quinta-feira, do Ministério do Interior do Equador de que tinha aumentado o pessoal neste local.

O Ministério também desmentiu que tivesse negado entrada a 800 venezuelanos.

Segundo as ONG, apesar de "as autoridades estatais informarem que não se implementou a inadmissibilidade coletiva de pessoas de nacionalidade venezuelana, reportaram-se situações em que se estariam a exigir, de forma aleatória, que mostrassem ter uma determinada quantidade de dinheiro para poderem entrar no país".

Desde que começou a onda de protestos a favor e contra o governo da Venezuela, o número de cidadãos desse país radicados no Equador não parou de crescer.

Em janeiro, de acordo com dados do Ministério do Interior, o jornal "El Comercio" deu conta que nos últimos cinco anos entraram no Equador 476132 venezuelanos, dos quais 38087 não registaram saída.

Um inquérito oficial realizado a 16 de julho no Equador pela Associação Civil de Venezuelanos, uma ONG de apoio a emigrantes, registou 24 mil residentes dessa nacionalidade no país.