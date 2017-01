Traficantes "criativos" faziam droga passar por melancias

Hoje às 21:31, atualizado às 21:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia de fronteira norte-americana encontrou perto de 1,4 toneladas de marijuana disfarçada de melancia, no meio de um carregamento daquele fruto, em Pharr, no Texas.

Os agentes das Alfândegas e Patrulha de Fronteira, no Texas, descobriram a droga no interior de um camião, na última semana, com a ajuda de cães especializados.

Os traficantes estavam a tentar introduzir a droga - com um valor aproximado de 560 mil euros - nos EUA, a partir da fronteira mexicana.

"Os traficantes continuam a ser criativos na hora de tentar introduzir narcóticos ilegais no nosso país", disse um responsável da Patrulha de Fronteira.

No total, as autoridades descobriram 390 fardos de marijuana com a forma de melancia, debaixo de um carregamento de fruta.

O Departamento de Segurança Interna está a investigar o caso.